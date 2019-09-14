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Бухгалтер київського вишу вигадала працівника і 7 років отримувала його зарплату

12 вересня 2019

Колишня бухгалтер Національного педуніверситету імені М.П. Драгоманова близько семи років отримувала зарплату неіснуючого працівника.

Як повідомили у столичній прокуратурі, незабаром у її справі розпочнеться судовий процес.

За версією слідства, у 2012 році жінка вигадала фейкову особу і внесла її ім'я до програми для автоматичного нарахування заробітної плати.

Впродовж наступних семи років бухгалтер отримувала від університету гроші замість вигаданої особи. Загалом вона завдала збитків державі на суму близько 800 тисяч гривень.Наразі жінка вже не працює в навчальному закладі.

"Дії зловмисниці кваліфіковано за ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 362 Кримінального кодексу України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману", - кажуть у прокуратурі.

Їй загрожує покарання - до трьох років позбавлення волі.

При цьому правоохоронці зазначають, що ще на етапі досудового слідства жінка відшкодувала до держбюджету майже 500 тисяч гривень.

Чи вплине це якось на покарання, яке для неї проситимуть, в прокуратурі не уточнюють.

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