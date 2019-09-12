В Україну повертають картину, яку викрали нацисти в Другу світову

Україна повертає зі США картину, яка була викрадена нацистами у часи Другої світової війни.

За повідомленням українських дипломатів, мова йде про полотно художника Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною", яка у часи Другої світової війни була втрачена з Дніпропетровського художнього музею та згодом опинилась в США.

Повернути картину вдалося завдяки спільним зусиллям дипломатів, Служби зовнішньої розвідки України у співпраці з ФБР, Держдепом та прокуратурою округу Колумбія.

"Наразі, це перший результативний випадок співпраці на офіційному державному рівні України та США у поверненні пам'яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон", - повідомляє посольство.

"Окреме значення у процесі повернення витвору мистецтва мало доброзичливе ставлення американської родини Девіда та Габріели Трейсі, в яких картина перебувала останні тридцять років, до передачі картини народу України".

Картина "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" зображує сцену XVI століття: російський цар Іван IV, відомий як Іван Грозний, виїжджає із кремлівських воріт.