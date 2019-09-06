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На Закарпатті звільнили одну з найбільших хабарниць

06 вересня 2019

За причетність до корупційних злочинів, Держгеокадастр звільнив очільницю Світлану Мельничук. Керівництво Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру звільнило з посади начальника Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області Світлану Мельничук, повідомляє vsapravda.info.

Ця панянка проходить фігурантом у кількох кримінальних справах. Нещодавно, за місцем роботи та проживання Мельничук проводили обшуки співробітники НАБУ. Їй було вручено підозру.

Вочевидь, у подальшому заплановано такий собі парад кримінальних справ, позаяк ця дама сприяла незаконному віджиму землі від простих людей (наприклад Бобовище, Леанка тощо), фальшувала документи на право властності на землю.

Наступником С.Мельничук скоріше за все стане чинний Микола Островський, який станом на тепер є начальником відділу у Мукачівському районі Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області. Нагадаємо, на Закарпатті чиновниці оголосили підозру щодо земельних оборудок.

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