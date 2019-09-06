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Вітамін D треба додавати у борошно - вчені

05 вересня 2019

Додавання вітаміну D до пшеничного борошна може знизити втому, полегшити біль у м'язах і навіть запобігає ризику розвитку серцевої недостатності, вважають британські вчені.

Цей вітамін - основа правильного розвитку кісток та кісткової тканини.

Фахівці виявили, що через погодні умови кожен п'ятий британець страждає на дефіцит вітаміну D.

Особливо сильно це відчувається в осінньо-зимовий період (з жовтня по квітень).

Сонцезахисний крем, забруднення повітря і одяг часто заважають шкірі природним чином виробляти вітаміни на сонці.

Державна служба охорони здоров'я радить всім мешканцям Сполученого королівства додатково вживати вітамін D в період зниження сонячної активності.

Дефіцит цього вітаміну призводить також до болю в кістках, м'язової слабкості, а в крайніх випадках - до судом або серцевої недостатності у дітей і немовлят.

У доповіді британських вчених вказано, що темна шкіра виробляє менше вітаміну D, ніж біла. І це загальна проблема в усьому світі - незалежно від етнічної приналежності.

Науковці вважають, що "група ризику": діти, люди похилого віку, темношкірі та етнічні меншини мають безкоштовно отримувати харчові добавки, що містять вітамін D. Це допоможе запобігти понад трьом мільйонам випадків захворювань.

 

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