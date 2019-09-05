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Facebook може відмовитись від лайків під постами

04 вересня 2019

У Facebook може з'явитися можливість приховати кількість "лайків" під постами у новинній стрічці. Нову функцію тестують в додатку Facebook для Android.

Прототип прихованих лічильників "лайків" виявила дослідниця Джейн Вонг.

Instagram, який також належить Facebook, тестує подібну опцію в семи країнах світу, зокрема в Канаді та Бразилії. Головна ідея полягає в тому, що загальну кількість "лайків" може бачити тільки господар аккаунта.

У Facebook відмовилися надавати будь-які коментарі.

Деякі дослідження стверджують, що тиск популярності соціальних медіа може вплинути на психічне здоров'я користувачів, особливо молоді.

Джейн Вонг повідомила про відкриття у своєму блозі. Вона також підкреслила, що не працює на технологічного гіганта.

"Розробка, спостереження, дослідження і запуск подібних експериментальних функцій потребують часу, - написала вона. - Але я переконана, що це буде корисно для "цифрового здоров'я" значної кількості користувачів".

Венчурний інвестор Еллен По погоджується з нею. "Ці зміни, якщо вони взагалі будуть, вже давно назріли, - написала вона в Twitter. - Соціальні платформи дізнались про свій шкідливий вплив на психічне здоров'я ще 2014 року, і лише зараз Facebook починає приховувати "лайки".

В Instagram заявили, що поки не готові ділитися результатами свого експерименту.

"Ми сподіваємося, що цей тест зніме тиск і дискомфорт щодо кількості "лайків", які отримає публікація. І ви зможете зосередитись на тому, щоб ділитися тим, що дарує вам радість", - прокоментувала Міа Гарлик, яка відповідає за публічну політику Facebook в Австралії і Новій Зеландії.

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