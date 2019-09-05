Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови КМДА

Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації. Про це після засідання уряду заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Він повідомив, що Кабмін вже направив до Офісу президента відповідне подання, тепер має бути указ президента про звільнення.

"В мене немає ніяких сумнівів у тому, що в Києві не припинилася корупційна практика і в Києві досі існують групи впливу, які насправді дуже сильно впливають на діяльність адміністрації", - сказав прем'єр.

За його словами, було б добре "посилити пана Кличка сильним главою адміністрації, менеджером, який би протидіяв групам впливу".

Він уточнив, що кандидатури нового керівника КМДА поки немає.

З проханням погодити звільнення Кличка до уряду ще близько місяця тому звернувся Офіс президента.

Проте Кабмін, яким на той момент керував Володимир Гройсман, відмовлявся ухвалювати це рішення.

У команді Віталія Кличка це рішення Кабміну поки що не коментують.