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"Ураган-монстр" вдарив по Багамах

02 вересня 2019

Ураган "Доріан" досяг Багамських островів. Йому присвоїли найвищу, п'яту, категорію, яка означає сильні руйнування і небезпеку для життя людей.

Швидкість вітру подекуди сягає 285 кілометрів на годину.

Очікується, що вже ввечері у понеділок або в ніч з понеділка на вівторок ураган може досягти узбережжя американського штату Флорида.

Жителі Багамських островів викладають у соцмережах відео наслідків шторму: на записах видно зокрема, що з деяких будинків зірвало дах.

Влада заздалегідь розпочала евакуацію населення з прибережних районів островів, але не всі жителі погоджуються залишати свої домівки.

"Кінець може бути фатальним, - сказав помічник комісара місцевої поліції Семюел Батлер. - Ми просимо, благаємо вас, поїхати в безпечне місце".

"Я хочу, щоб всі пам'ятали, що будинки та інші споруди можна замінити на нові, але людське життя нічим замінити не можна", - сказав прем'єр-міністр Губерт Мінніс.

У своїй промові він назвав "Доріан" "ураганом-монстром"."Доріан" рухається в західному напрямку зі швидкістю 13 кілометрів на годину.

Висока швидкість вітру перетворює "Доріан" на один з найбільш небезпечних штормів останніх років.

Метеорологи навіть не виключають, що він може виявитися найсильнішим відтоді, як у 1992 році ураган "Ендрю" призвів до загибелі 65 людей і зрйнував 63 тисячі будинків.

"Доріан" поступово збільшується у розмірах: вітер ураганної сили фіксується навіть у 75 кілометрах від центру шторму.

До шторму готуються і у штаті Флорида. Губернатор Рон Десантіс оголосив надзвичайний стан на всій території штату і мобілізував війська Національної гвардії.

У багатьох місцевих магазинах і на заправках - черги: жителі скуповують їжу, ліки і пальне.

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