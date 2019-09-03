Стрілянина посеред шосе у Техасі: щонайменше 5 загиблих

Щонайменше п'ять людей загинули та ще понад 20 постраждали під час другої масової стрілянини в американському штаті Техас за місяць.

Першою жертвою став поліцейський, який зупинив автомобіль стрільця на трасі між містами Мідленд та Одеса.

Після вбивства полісмена, чоловік продовжив стріляти в численних автомобілістів та перехожих. Потім він покинув свою машину та вкрав поштову вантажівку, на якій продовжив свою подорож.

Поліція застрелила стрільця на території кінокомплексу.

Мотиви стрільця, який був білим чоловіком близько 35 років, наразі невідомі.

Чотири тижні тому в техаському місті Ель-Пасо стрілець вбив 22 людини.

Близько 20 людей постраждали в інциденті 31 серпня, троє з них — поліцейські, хоча правоохоронці й заявили, що не всі вони постраждали від куль. Дехто отримав порізи від скла автівок, у яке потрапили кулі.

За даними медичного центру міста Одеса, осколок кулі влучив у обличчя 17-місячному хлопчику, якого гелікоптером доставили до лікарні. Відомо, що сім інших пацієнтів перебувають у тяжкому стані.

Поліція заявила, що інцидент у суботу розпочався о 15:00 за місцевим часом після того, як двоє офіцерів Техаського відділу громадської безпеки зупинили транспортний засіб на шосе в Мідленді.

У відповідь водій відкрив вогонь по офіцерах, й поїхав далі. Потім він декілька разів стріляв у ​​людей у кількох інших локаціях.

Генеральний прокурор Техасу Кен Пакстон заявив, що "вжахнувся, побачивши такий безглуздий вчинок".

Техаський губернатор Грег Ебботт сказав: "Ми не дозволимо ненависті й насильству захопити штат Самотньої Зірки (неофіційна назва Техасу — ред). Ми об'єднаємось, як це завжди роблять техасці, щоб відповісти на цю трагедію".

У своєму Twitter президент США Дональд Трамп заявив, що його поінформували про деталі інциденту.

Пізніше віцепрезидент Майк Пенс заявив, що він і адміністрація Трампа "рішуче налаштовані працювати з лідерами обох партій в Конгресі, щоб здійснити кроки, завдяки яким ми зможемо протистояти цій напасті масових стрілянин в нашій країні".

Після занепокоєння громадськості зростанням кількості випадків масових стрілянин та нападів у Техасі та Огайо на початку серпня Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість посилення процедури попередньої перевірки кандидатів на купівлю зброї.

Але він, схоже, змінив свою позицію після телефонного дзвінка від виконавчого директора Національної стрілецької асоціації Вейна Лап'єра, сказавши: "Я також дуже, дуже переймаюся Другою поправкою (поправка до Конституції США, яка гарантує право володіти зброєю - ред.), навіть сильніше, ніж більшість президентів. Люди не розуміють, що навіть зараз у нас дуже сильні перевірки".