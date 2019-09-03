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Під Львовом загорівся склад з хімікатами: є постраждалі

02 вересня 2019

По обіді у п'ятницю в селі Чишки, що на Львівщині, виникла масштабна пожежа на підприємстві "Ніка-Друк". Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Пожежа виникла на складській будівлі підприємства. Вогонь охопив площу у понад 2 тисячі квадратних метрів: горять переважно легкозаймисті та горючі речовини.

На сайті "Ніка-Друк" вказано, що компанія є імпортером хімічної продукції та пакувальних матеріалів.

За попередньою інформацією, постраждали двоє працівників "Ніка-Друк".

Видання ZAXID.NET із посиланням на лікарів опікового центру львівської клінічної лікарні пише, що в одного з постраждалих - 25% опіків тіла і опіки дихальних шляхів. Інший чоловік від госпіталізації відмовився.

Очільник ДСНС Микола Чечоткін у своєму фейсбуці повідомив, що станом на 15:44 пожежу вдалося локалізувати.

За його словами, до операції залучені 114 рятувальників і 30 одиниць техніки.

Рада села Давидів, розташованого неподалік від Чишок, закликала мешканців села закрити вікна власних будинків, не виходити на вулицю і не випускати з дому своїх дітей.

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