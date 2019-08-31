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В Ірпені збудують нову комунальну школу

29 серпня 2019

Сьогодні на сесії Ірпінської міської ради депутати проголосували за надання дозволу на фінансування робіт із проектування та будівництва загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів (початкової школи, гімназії та ліцею). Про це повідомив офіційний сайт міськради. Новий комунальний навчальний заклад збудують на вулиці Достоєвського та в провулку Озерному в Ірпені. 

Згідно з проектом, школа буде розрахована на 42 класи, в яких навчатиметься близько 1200 учнів.

Як розповів депутат міськради, керівник будівельної групи «Синергія» Ігор Оверко, школа проектується згідно з новими будівельними нормами, які недавно вступили в дію. Шкільні приміщення будуть оптимізовані: поруч із навчальними кабінетами облаштують лабораторії. У навчальному закладі буде великий спортивний комплекс, який включатиме повноцінний басейн. Крім того, в проекті передбачено велику актову залу та закрите подвір’я-оранжерею, яке стане місцем спортивних занять, зустрічей, неформального спілкування та розваг школярів.

За словами Ігоря Оверка, спорудження школи стартує 17 вересня. Під час церемонії, приcвяченої початку будівництва, відбудеться презентація проекту і прес-конференція.  

У міськраді нагадали, що у 2015 році, коли до влади в місті прийшла команда «Нових облич», в Ірпені не було жодної ділянки для будівництва школи: вся територія була роздана або попередниками, або облземом. Володимир Карплюк звернувся до приватних компаній із проханням викупити ділянку на користь міста. Єдиними, хто відгукнувся, була будівельна група «Синергія». Компанія вже давно оголосила про намір почати будівництво школи, проте низка псевдоактивістів (Олексій Зіневич, Михайлина Скорик-Шкарівська) через підконтрольні їм громадські організації звернулися до суду. У результаті їхнього звернення на ділянку, де мали будувати школу, наклали арешт, що унеможливило проведення там будівельних робіт.

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