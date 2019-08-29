Прикриваючись Зеленським: Ліс на Київщині огородили капітальним парканом

Після впевненої перемоги партії «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року, свою абсолютну безкарність почали демонструвати ті, хто розкрадав землі Лісової Бучі на Київщині. Ділянку понад 1,6 га забудував одразу після перемоги «Слуги народу» скандальний забудовник лісу та бізнес-партнер екс-регіонала, мера Бучі Анатолія Федорука. Раніше цю територію Федорук виділив Зіневичу на працівників компаній Зіневича, на його коханку Наталію Лисаченко та на її сестру Анастасію.

Олексій Зіневич є фігурантом десятків кримінальних проваджень. Він обгородив після перемоги команди Зеленського 1,6 га землі, серед якої є ділянки, що досі перебувають в комунальній власності Бучанської громади. У тому числі, Зіневич загородив капітальним парканом міську вулицю. Навіть кривавий диктатор Янукович не робив такого у своєму Межигір‘ї.

Землею мер Бучі Анатолій Федорук розрахувався з Зіневичем за позитивні відеосюжети на каналі «Погляд», працівникам якого виплачують зарплати у “конвертах”, про що свідчать результати перевірки Держпраці у Київській області.

Втім, в Бучі та на Приірпінні він позиціонує себе як людина, якому президентська команда віддала можливість формувати місцеві організації партії «Слуга народу».

Враховуючи свій скандальний імідж, Зіневич у разі, якщо йому не вдасться особисто представляти команду Зеленського в Ірпені та Бучі, спробує просунути своїх людей, які повністю є підконтрольними йому. Але не менш скандальними.

Зокрема, це юрист Зіневича Сергій Гапон, який був членом ОВК 95 округу від партії «Заступ», що належить члену команди Януковича Сергію Арбузову.

Недалеко від маєтку Зіневича знаходиться так зване «Бучанське Межигір‘я», яке єдине випереджає Зіневича по розмаху земельного дерибану. Воно так само загороджено високим парканом і допомагав вкрасти ці ділянки знову ж таки мер Бучі Анатолій Федорук. Але це вже питання до нового Генерального прокурора України.

Зіневичу належить інтернет-провайдер “Бест”, діяльність якого завдала мільйонних збитків житловому фонду Ірпеня через псування покрівель і благоустрою під’їздів.

Охорона Зіневича перешкоджала журналістській діяльності знімальної групи інформагентства ITV. Місцеві АТОвці та лідери громадських організацій неодноразово звинувачували Зіневича у поширенні фейкової інформації, маніпуляції даними та в причетності до одіозного екс-регіонала Анатолія Федорука.

Подейкують, що Зіневич вихваляється, що фінансував виборчу кампанію мажоритарників від «Слуга народу» на Київщині, щоб у подальшому президентська команда допомогла уникнути Зіневичу кримінальної відповідальності за розкрадання землі Лісової Бучі.

Втім, на думку експертів, ні керівник Офісу Президента України Андрій Богдан, ні голова «Слуга народу» Дмитро Разумков у жодному разі не підуть на домовленості з людьми, які заховали за капітальним парканом лісові землі, вкрадені у Бучанської громади.

Адже новим політикам менш за все потрібно асоціюватися з екс-регіоналами, пов‘язаними із дерибаном землі.