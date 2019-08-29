Поліцейські врятували дівчину, яку хвилі віднесли на матраці в Азовське море

Біля узбережжя Херсонщини навпроти села Генічеська Гірка поліцейські врятували дівчину на надувному матраці, яку хвилі віднесли на кілометр в Азовське море. Про це повідомляє прес-служба поліції Херсонської області.

Поліцейські під час патрулювання побачили, як матрац відносить у море і направилися до нього.

"Попри всі спроби гребти в сторону пляжу, хвилі відносили її все далі у море. Поліцейські підняли дівчину на борт службового катера та повернули на берег", - йдеться у повідомленні поліції.

За словами начальника відділення поліції в порту "Херсон" Максима Жаркова, жінка вже майже повністю виснажилася на момент прибуття катера.

У березні українців приголомшила новина про порятунок в Одесі дитини, яку на візочку ураганний вітер здув з пірса в Чорне море. Інцидент стався на пляжі "Аркадія".

Дитину врятував перехожий, рятувальників до цього не залучали.Свідком цієї історії став користувач Facebook з Одеси Василь Бушаров, який написав про це пост і розповів ВВС News Україна більше подробиць.

За його словами, він був на пляжі в "Аркадії", коли побачив якийсь рух на пірсі - один з хлопців швидко зняв одяг і стрибнув у воду з дальнього боку пірсу, де глибина була близько трьох метрів.

Приблизно через пів хвилини на пірс підняли жінку, вона була у мокрому довгому чорному пальто, ще за кілька секунд - з моря дістали малюка віком десь трьох років. Вони були живі і у свідомості, дитина стояла на ногах.

Візок з води не діставали. Він так і залишився у морі.