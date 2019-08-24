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7 податкових новацій, які готують нардепи від «Слуги народу»

23 серпня 2019

Обрані депутати партії «Слуга народу» зараз обговорюють сім податкових новацій. П’ять з семи нововведень, ймовірно, будуть зареєстровані як законопроекти в перші дні роботи нового парламенту. Про це передаєagropolit.com з посиланням на  LIGA.net.

Серед податкових новацій для бізнесу:

– «Патенти» для самозайнятих (репетитори, водії, сантехніки тощо). ФОПом ставати не потрібно: людина добровільно платить фіксовану суму тільки в періоди, коли надає свої послуги. В інший час нічого платити не потрібно.

– Впровадження цифрових РРО. Касові апарати в смартфонах і планшетах, фіскальні чеки — на звичайних принтерах.

– «Кешбек» для покупців, яким продавець не видасть фіскальний чек або підробить його. Потрібно повідомити про це в податкову, та штрафує продавця (200% від суми покупки), половину штрафу отримує покупець.

– Реєстрація товарно-транспортних накладних для ризикових груп товарів(пшениця, горіхи, метали і металопрокат, ліки та побутова техніка), навіть якщо підприємство не є платником ПДВ. Боротьба з кінцевими бенефіціарами схем сірого і чорного імпорту.

– Підвищення мінімальної ставки «земельного податку» з 0 до 0,8%, а також впровадження поняття «безумовного доходу» від обробки земельних ділянок площею від 2 га. Боротьба з чорною орендою землі, коли власник ділянки офіційно не обробляє свою землю, тому нічого за неї не платить, хоча насправді її орендують великі агрофірми.

– Підвищення ставки для єдинників третьої групи до 8% протягом двох років в обмін на скасування для них обов’язкового ЄСВ. Саме тут працює велика частина ФОПів в IT-cфере, ресторанах і юрфірмах.

– Зміна критерію для обов’язкового використання РРО: квадратні метри торгової площі замість обороту (від 30 квадратних метрів в містах, від 100 квадратних метрів — в селах). Ідея спрямована проти торговців, які занижують свої обороти (критерій для РРО — 1 млн грн), щоб не світити перед податковою реальні доходи бізнесу.

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