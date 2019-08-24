Штрафи за авто на "євробляхах" набули чинності

22 серпня мав завершитися термін, у який власники авто з іноземною реєстрацією мали можливість законно їх розмитнити і зареєструвати. Далі, згідно із законом, власникам "євроблях" загрожував штраф до 170 тис. грн і навіть конфіскація авто.

Проте напередодні в Офісі президента заявили, що у перший день роботи нової Ради депутатам буде представлений законопроєкт, що дозволить відтермінувати запровадження штрафів.

Але чи означає це, що штрафи застосовувати поки що не будуть?

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, законопроєкт буде пріоритетним, "і він буде внесений для розгляду на першому ж засіданні парламенту нового скликання".

У президентському офісі очікують, що депутати підтримають його, а відтак, запровадження штрафних санкцій буде відтерміновано ще на три місяці.

За словами Руслана Рябошапки, "за цей час будуть напрацьовані законодавчі ініціативи для врегулювання проблем, які виникають при розмитненні автомобілів, і встановлення пропорційних штрафних санкцій у разі порушення законодавства".

Проте до першого засідання нової Ради утворюється "правовий геп": з одного боку, згідно із законом, правоохоронці мають почати виписувати штрафи власникам авто з іноземною реєстрацією, а з іншого - існує чіткий сигнал із президентського офісу про можливість відтермінування цих штрафів.

У Державній фіскальній службі повідомили, що штрафи "за порушення при переміщенні транспортних засобів в митних режимах тимчасового ввезення і транзиту" набувають чинності саме з 22 серпня.

"До цього часу власники автомобілів з іноземною реєстрацією мали змогу оформити свої автівки та уникнути таких штрафів", - йдеться у повідомленні прес-служби ДФС.

Разом із тим, як повідомив у коментарі ВВС News Україна перший заступник голови департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, зараз технічна база щодо обміну інформацією між поліцією, МВС і митними органами "перебуває на стадії тестування, а спільний нормативно-правовий акт, який буде регулювати цей обмін, перебуває на стадії підписання".

Він також нагадав, що "для притягнення до відповідальності мають бути виконані ці два пункти".

Водночас представник МВС не зміг уточнити, коли це відбудеться.

Про нову законодавчу ініціативу стало відомо після зустрічі заступника міністра інфраструктури та голови Державної митної служби із представниками "євробляхерів".

Після неї один з представників громадської організації "АвтоЄвроСила" Олександр Чернявський повідомив, що наразі відсутній наказ про взаємодію між поліцією та митницею, на основі якого мали б виписуватися штрафи.

"Якщо завтра чи післязавтра вас зупиняє поліція і забирає автомобіль, у них відсутній інструмент, щоб це зробити через те, що немає наказу про спільні дії між поліцією та митницею, і він не зареєстрований у Мін'юсті, що має бути згідно із законодавством України", - повідомив він у своєму відеоблозі.

За його словами, на нараді 21 серпня сторони домовилися, що такого наказу не буде протягом наступних 12 днів, впродовж яких запровадження штрафів буде відтерміновано законодавчо.

Втім, тим, хто не до кінця зрозумів такі процедурні тонкощі, він також дає пораду утриматися від поїздок на авто з єврономерами до цього часу.

Разом із тим, навіть серед представників пропрезидентської політичної сили "Слуга Народу" вже є ті, хто висловлює сумніви у доцільності постійного відтермінування розв'язання проблеми.

Зокрема Олександр Дубінський, обраний до парламенту у мажоритарному окрузі від "Слуги народу" на своєму YouTube-каналі скритикував президентську ініціативу щодо "євробляхерів":

"Я розумію, що "розтаможка" дорога, що проблему треба вирішувати, розумію, що люди постраждали. Але друзі, давайте чесно, на рівні побуту: скільки алкашу не давай часу на виправлення, він не виправиться".

Новообраний депутат також запитує: "А чому у перший день ми до Ради не вносимо законопроєкт про створення слідчої комісії щодо того, а чому взагалі з'явилися ці "євробляхери"?"

8 листопада 2018 року Верховна Рада Верховна Рада ухвалила зміни до Податкового Кодексу, які знизили вартість легалізації авто із "єврономерами".

Депутати також ухвалили зміни до Митного Кодексу, які посилюють контроль за тим, що відбувається із авто на іноземних номерах, що ввезені в Україну у режимі транзиту чи тимчасового перебування.

Згідно із ухваленим в листопаді 2018 року законом, розмитнити авто із єврономерами можна було за пільговими умовами - до 22 лютого, і за загальними, які не передбачають штрафних санкцій, - до 23 травня.

До 22 лютого за пільговими умовами свої авто зареєстрували понад 200 тисяч власників авто на єврономерах, сплативши до бюджету понад 13,5 млрд грн платежів. До 18 серпня, за даними ДФС, було розмитнено ще 107,6 тисячі авто тис. "євроблях", від оформлення яких до бюджету надійшло 7,7 млрд грн.

Проте 16 травня депутати проголосували за зміни до закону, що дозволили відтермінувати запровадження штрафів до 22 серпня.Президент Володимир Зеленський звертався до депутатів попереднього складу парламенту, аби вони відтермінували початок штрафних санкцій. Проте "стара" Верховна Рада цього не зробила.