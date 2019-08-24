24.08.2019, Субота, 01:53

USD 25.0000

RUB 0.3700

EUR 27.5000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Новини » Анонси

13:53

"Титанік" з'їсть іржа, що ще дослідники побачили на дні океану

13:49

7 податкових новацій, які готують нардепи від «Слуги народу»

13:48

Штрафи за авто на "євробляхах" набули чинності

13:47

Картку Apple можуть пошкодити гаманці та джинси

10:41

На посаду аграрного міністра додалося ще три кандидатури

10:38

Радіація з Білого моря не дісталася до України

10:26

Forbes назвав найбагатших акторів
Всі новини »

публікації »

Нафтогаз дає газ на зиму за літніми цінами
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Картку Apple можуть пошкодити гаманці та джинси

23 серпня 2019

Apple порадила власникам своєї нової кредитної картки тримати її якомога далі від виробів зі шкіри та деніму.

Зберігання карти в шкіряному гаманці або у кишені джинсів може спричинити "постійне знебарвлення".

Apple Card - це кредитна картка матово-білого кольору, виготовлена ​​з титану. Вона була створена такою, аби виділятися у порівнянні з іншими картками.

Користувачі соцмереж почали жартувати з компанії, дізнавшись, що картка може так легко пошкодитися.

Apple опублікувала посібник, в якому радить клієнтам, як "безпечно зберігати та носити" їхню Apple Card.Посібник попереджає, що зберігання картки Apple разом з іншими кредитними картками може подряпати та пошкодити її.

"Я можу сказати, що за два місяці картки в моєму шкіряному гаманці вона більше не виглядає гарною", - сказав один зі співробітників Apple у Twitter.

Співробітники Apple змогли отримати такі картки перед тим, як вони стали доступними широкій громадськості.

Наразі кредитні картки Apple доступні тільки клієнтам у США.

Раніше компанію вже критикували за те, що вона робила продукти, які чудово виглядають, але легко пошкоджуються при щоденному використанні.

"Я отримав нову уніформу для користування моєю Apple Card", - пише у Twitter Джейсон Хіршхорн, який опублікував фото чоловіка в комбінезоні.

"Apple випустить "Apple Card чохол" у 2020 році. 789 доларів", - жартує інший користувач Енджел Бернар.

Кінець Twitter допису , автор: @KeepUpWAngel

Кредитна картка Apple була створена за сприяння Goldman Sachs та MasterCard.

Про її створення оголосили у березні. Компанія також анонсувала тоді нову платформу для потокового телебачення, ігровий портал та розширений новинний додаток.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).