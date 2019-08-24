Картку Apple можуть пошкодити гаманці та джинси

Apple порадила власникам своєї нової кредитної картки тримати її якомога далі від виробів зі шкіри та деніму.

Зберігання карти в шкіряному гаманці або у кишені джинсів може спричинити "постійне знебарвлення".

Apple Card - це кредитна картка матово-білого кольору, виготовлена ​​з титану. Вона була створена такою, аби виділятися у порівнянні з іншими картками.

Користувачі соцмереж почали жартувати з компанії, дізнавшись, що картка може так легко пошкодитися.

Apple опублікувала посібник, в якому радить клієнтам, як "безпечно зберігати та носити" їхню Apple Card.Посібник попереджає, що зберігання картки Apple разом з іншими кредитними картками може подряпати та пошкодити її.

"Я можу сказати, що за два місяці картки в моєму шкіряному гаманці вона більше не виглядає гарною", - сказав один зі співробітників Apple у Twitter.

Співробітники Apple змогли отримати такі картки перед тим, як вони стали доступними широкій громадськості.

Наразі кредитні картки Apple доступні тільки клієнтам у США.

Раніше компанію вже критикували за те, що вона робила продукти, які чудово виглядають, але легко пошкоджуються при щоденному використанні.

"Я отримав нову уніформу для користування моєю Apple Card", - пише у Twitter Джейсон Хіршхорн, який опублікував фото чоловіка в комбінезоні.

"Apple випустить "Apple Card чохол" у 2020 році. 789 доларів", - жартує інший користувач Енджел Бернар.

Кредитна картка Apple була створена за сприяння Goldman Sachs та MasterCard.

Про її створення оголосили у березні. Компанія також анонсувала тоді нову платформу для потокового телебачення, ігровий портал та розширений новинний додаток.