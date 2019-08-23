На посаду аграрного міністра додалося ще три кандидатури

На посаду аграрного міністра наразі розглядають ще три нові кандидатури – власника компанії «UKRAVIT» Віталія Ільченко, наближеного до Олексія Гончарука економіста, керівника юридичного сектору BRDO Сергія Глущенко та першого заступника голови Черкаської обладміністрації Тараса Висоцького. Про це AgroPolit.com повідомило джерело в Офісі президента та один з учасників зустрічі з бізнесом Президента Володимира Зеленського та ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

«Олексій Гончарук (розглядають на посаду прем’єра – Авт.) пропонує на цю посаду свого колегу економіста, керівника юридичного сектору BRDO Сергія Глущенко. Він має певний досвід в агро – займається питаннями ліцензування, контролю за безпечністю харчової та нехарчової продукції в Україні. У списку ще є перший зам голови Черкаської обладміністрації Тарас Висоцький», — говорить співрозмовник.

Ще одна нова кандидатура прозвучала за зачиненими дверима під час зустрічі з бізнесом Зеленського та Нетаньягу. Один з учасників цієї зустрічі так розповідає про це:

“Прозвучало питання, а кого розглядають на посаду агарного міністра? Прозвучало кілька прізвищ – Віталій Ільченко, Ірина Паламар, Іван Слободяник, Іван Мірошінченко. Рекомендації у підтримку кандидатур від бізнесу були більше на адресу першого”.

Нагадаємо, що AgroPolit.com третій тиждень поспіль проводить онлайн-опитування учасників аграрного ринку про те, кого вони б хотіли бачити на посаді аграрного міністра. Кількість проголосувавших наразі становить 96, 7 тис.осіб. За даними трьох тижнів лідером симпатій ринку є Іван Мірошніченко з показником 61%, на другому місці – Іван Слободяник та на третьому – Ірина Паламар.

Якщо ви ще не проголосували за того, кого б хотіли бачити на посаді аграрного мінстра, то можете зробити це за посиланням.