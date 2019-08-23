Радіація з Білого моря не дісталася до України

Після НС, яка виникла 8 серпня в акваторії Білого моря поблизу населеного пункту Ньонокса Архангельської області (Російська Федерація), радіаційний фон в Україні не змінився. Про це повідомила прес-служба ДСНС.

Прогнозувалося, що радіоактивно забруднені повітряні маси могли гіпотетично досягти території України в ніч з 11 на 12 серпня та охопити територію її східних та південно-східних областей.

У зв’язку з цим, радіометричну мережу гідрометеорологічної служби України переведено в режим підвищеної готовності з частішим виконанням радіометричних вимірювань:

вимірювання потужності експозиційної дози 4 рази на добу (00:00, 06:00, 09:00, 18:00 UTC);

вимірювання атмосферних випадів щоденно;

відбирання атмосферних аерозолів у Києві, Сновську, Чорнобилі, — щодоби по 12 годин.

До режиму частіших вимірювань були залучені метеостанції Сумської, Харківської, Луганської, Донецької областей.

Після проведення додаткового прогнозування 12 серпня, з урахуванням змін погодних умов, до режиму частіших вимірювань долучили Одеську область.

«Результати вимірювань в період з 10 по 18 серпня свідчать про те, що радіаційний фон в Україні не зазнав ніяких змін, а саме потужність експозиціної дози на всій території України знаходиться в своїх звичних межах, в повітряних пробах не виявлено додаткових радіонуклідів, які можуть свідчити про проходження над територією України радіоактивно забруднених мас», — йдеться у повідомленні.