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Пилип Іллєнко пішов з посади голови Держкіно

21 серпня 2019

У понеділок голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко оприлюднив відеозвернення, в якому повідомив, що йде з посади.

За словами Іллєнка, він написав заяву до прем'єр-міністра з проханням звільнити його за власним бажанням.

Він зазначив, що нового голову Держкіно, ймовірно, на відкритому конкурсі визначить вже наступний уряд."Все має свій початок і своє завершення. Я завжди ставився до посади як до інструменту для досягнення своєї мети - навіть не мети, а мрії - відродження українського кіно. Будь-який інструмент потрібен лише для певної роботи в певний момент", - сказав Іллєнко.

"Моя мрія здійснилася. Я вважаю, що моя місія на посаді голови Держкіно завершена", - додав він.

"Це були фантастичні, драматичні, складні і цікаві п'ять років боротьби і перемог. Ми пройшли карколомний шлях від повного колапсу кіноіндустрії у 2014 році до найкращих показників розвитку галузі за всі роки незалежності".

Пилип Іллєнко очолив Державне агентство з питань кіно у серпні 2014 року.

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