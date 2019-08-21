Відвідувач паризького ресторану вбив офіціанта через сендвіч

У Франції клієнт ресторану застрелив офіціанта - як повідомляє місцева преса, він розсердився через те, що його сендвіч не приготували досить швидко.

Поліція заявила, що веде розслідування вбивства, яке скоїли у п'ятницю ввечері в східному передмісті Парижа Нуазі-ле-Гран.

Підозрюваний втік з місця події. Його досі не впіймали.

Бригади швидкої допомоги намагалися врятувати 28-річного офіціанта, який був поранений у плече, але він помер на місці події.

Його колеги повідомили поліції, що клієнтові увірвався терпець через тривале очікування в закладі Mistral, де готують піцу та сендвічі.Вбивство приголомшило як жителів комуни, так і тих, хто працює в Нуазі-ле-Гран.

"Це тихий ресторан, без жодних проблем. Він відкрився кілька місяців тому", - сказала журналістам 29-річна місцева жителька.

Деякі жителі заявили, що в цьому районі був зафіксований сплеск злочинності, а на вулицях стали частіше торгувати наркотиками і зловживати алкоголем.