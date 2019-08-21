21.08.2019, Середа, 02:34

USD 25.0000

RUB 0.3670

EUR 27.7000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Новини » Анонси

14:14

Їсти, дарувати, тусуватися - Київ, який може здивувати

14:11

Туристи вкрали пісок із Сардинії

14:10

Відвідувач паризького ресторану вбив офіціанта через сендвіч

14:09

Двоє людей зайшли в печеру і не можуть вийти

14:55

ГО "Стоп корупції", яку активно підтримує Олексій Зіневич, знову втрапило у скандал із хабарем

13:18

У Києві - найбільший спалах кору за роки незалежності

13:17

У тілі футболіста Еміліано Сала виявили смертельний рівень чадного газу
Всі новини »

публікації »

Британія втратила статус "вільної від проблеми кору"
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Відвідувач паризького ресторану вбив офіціанта через сендвіч

20 серпня 2019

У Франції клієнт ресторану застрелив офіціанта - як повідомляє місцева преса, він розсердився через те, що його сендвіч не приготували досить швидко.

Поліція заявила, що веде розслідування вбивства, яке скоїли у п'ятницю ввечері в східному передмісті Парижа Нуазі-ле-Гран.

Підозрюваний втік з місця події. Його досі не впіймали.

Бригади швидкої допомоги намагалися врятувати 28-річного офіціанта, який був поранений у плече, але він помер на місці події.

Його колеги повідомили поліції, що клієнтові увірвався терпець через тривале очікування в закладі Mistral, де готують піцу та сендвічі.Вбивство приголомшило як жителів комуни, так і тих, хто працює в Нуазі-ле-Гран.

"Це тихий ресторан, без жодних проблем. Він відкрився кілька місяців тому", - сказала журналістам 29-річна місцева жителька.

Деякі жителі заявили, що в цьому районі був зафіксований сплеск злочинності, а на вулицях стали частіше торгувати наркотиками і зловживати алкоголем.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).