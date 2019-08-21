Двоє людей зайшли в печеру і не можуть вийти

Польські рятувальники розгорнули операцію з порятунку двох людей, які не можуть вибратися з печери.

У ній беруть участь понад два десятки рятувальників, які намагаються витягти людей з Великої сніжної печери, яка є найглибшою і найдовшою печерою в Татрах - це найвища частина Карпатських гір.

Встановити зв'язок із застряглими досі не вдалося.Очікується, що рятувальникам зрештою доведеться використати вибухівку, аби пробити прохід до печери.

"Єдиний спосіб витягти їх - це серія складних піротехнічних заходів", - каже голова місцевої волонтерської організації Ян Кшиштоф.

"У нас є все необхідне, але підготовка займе багато часу", - додає він.

"Нам треба бути готовими до того, що порятунок займе в нас принаймні кілька днів, якщо не тижнів".

Двоє людей, які застрягли в печері, перебувають там ще від суботи.