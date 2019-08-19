ГО "Стоп корупції", яку активно підтримує Олексій Зіневич, знову втрапило у скандал із хабарем

Суму 30000 доларів США вимагав представник житомирського осередку громадської організації "Стоп корупції", раніше представника цієї організації у Ірпені активно просував бізнесмен Олексій Зіневич.

13 серпня у Житомирі слідчі Слідчого управління ГУНП спільно із співробітниками УСБУ регіону та за процесуального керівництва прокуратури області затримали очільника однієї з громадських організацій. Чоловік вимагав 30 тисяч доларів США від керівника районного лісгоспу за неперешкоджання у роботі підприємства шляхом створення довкола нього негативного суспільного резонансу. Затриманим виявився Олександр Громов - очільник місцевого осередку ГО "Стоп корупції". Про це повідомило видання zhitomir.info.

Зазначено, що активіст, добре знаний у Житомирі, був затриманий у першій половині дня 13 серпня в одному з престижних розважальних комплексів обласного центру після передачі йому 5 тисяч доларів США. Чоловік, побачивши правоохоронців, намагався приховати щойно отримані гроші у трусах між сідницями, проте усі його дії відповідним чином зафіксовані.

Олександр Громов, очільник осередку ГО "Стоп корупції", намагався сховати гроші між сідницями

Цікаво, що затриманий Олександр Громов був справжнім громадським активістом, членом громадської ради при Житомирській облдержадміністрації, активно виступав на сесіях обласної та міської рад. Також Олександр Громов входив до складу робочої групи з питання дотримання законодавства при видобуванні піску на території Житомирської області.

В Ірпені ГО "Стоп корупції" та її очільник Дмитро Шапочкін відомі своєю тісною взаємодією із Олексієм Зіневичем та його місцевими медіа "Погляд" та Ірпінь.ОНЛАЙН. Зокрема, один із сюжетів ГО "Стоп корупції", який розповсюджувався підконтрольними Олексію Зіневичу медіа, як і у Житомирі, стосувався нелегального піщаного кар'єру. Сам Олексій Зіневич особисто просив підтримати очільника місцевого осередку ГО "Стоп корупції" Дмитра Шапочкіна в нову Раду громадського контролю НАБУ.

Олексій Зіневич, власник ІА "Погляд", активно підтримує і просуває ГО "Стоп корупції"

Це не вперше, коли ГО "Стоп корупції" ловлять на хабарі. За інформацією журналіста Василя Крутчака, було членів ції організації затримано за вимагання 100 тис. доларів від Державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів України. Відповідна новину розмістило й видання Цензор.NET.

Також журналіст та блогер Василь Крутчак виклав на своїй сторінці на фейсбук матеріали про можливе збагачення самих керівників неприбуткової «Стоп корупції» Романа Бочкали та Богдана Хмельницького(Маданюка).

Медіа, які належать Олексію Зіневичу, позиціонують себе борцями із незаконною забудовою, в той же час видання Детектор Медіа неодноразово звертало увагу на відверто замовний характер сюжетів ГО "Стоп корупції" та лобіювання саме інтересів забудовників. Не виключено, що ірпінськи сюжети також були замовними для подальшої дискредитації через ЗМІ місцевої влади у місті Ірпені або для шантажу забудовників.

Раніше Містоінформ писав, що ГО "Стоп корупції", яке знімало сюжети про Ірпінь, виключено з Глобальної мережі журналістів розслідувачів (GIJN) через непрофесіоналізм і конфлікт інтересів.