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У Києві - найбільший спалах кору за роки незалежності

15 серпня 2019

В українській столиці - наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Валентина Гінзбург.

За її словами, за перші шість місяців 2019 року в Києві на кір захворіли вже понад п'ять тисяч людей, при цьому майже три тисячі з них - дорослі. Це утричі більше за аналогічний період 2018 року.

Близько половини хворих, каже пані Гінзбург, потребували госпіталізації. Двоє людей померли від захворювання - обидва не були щеплені від кору."Просто кілька цифр, які вражають. У 2015 році в Києві на кір хворіло 5 осіб. У 2016 - 3. У 2017 - 87. У 2018 - 3045. А за півроку 2019 - понад 5000", - каже Валентина Гінзбург.

"Це не просто сумна статистика. Це реальна загроза, протистояти якій можна лише з позицій відповідального ставлення до імунопрофілактики. Сьогодні вже нічого, крім щеплень, не убезпечить Київ від спалахів та епідемій вакцинокерованих інфекційних хвороб", - додала вона.

За словами пані Гінзбург, батьки, які відмовляються щеплювати дитину, та дорослі, які нехтують імунопрофілактикою, "наражають наражають власних дітей, себе та всіх навколо на небезпеку".

Минулий рік став рекордним за кількістю захворювань на кір в Україні. По всій країні зафіксували понад 55 тисяч випадків нових захворювань - найбільше за роки незалежності.

За шість перших місяців 2019 року року ця цифра вже перевищена: на кір в Україні захворіла вже 56 861 людина — 26 748 дорослих і 30 113 дітей. 18 людей померли від ускладнень.

За даними ЮНІСЕФ, Україна є світовим лідером за захворюваністю на кір. Далі йдуть Філіппіни, Бразилія, Ємен, Венесуела і Сербія.Кір - заразне вірусне захворювання. Вірус швидко розповсюджується повітряно-крапельним шляхом, хвороба часто супроводжується ускладненням і може призвести до пневмонії, вушних інфекцій і запалення головного мозку, а це може спричинити інвалідність та навіть смерть.

У міністерстві охорони закликають громадян пройти вакцинацію, яка є єдиним ефективним способом захисту від кору.

Вважається, що запорука подолання кору - ситуація, за якої вакциновані близько 95% населення країни.

Після досягнення цього показника формується так званий "колективний імунітет", і розповсюдження хвороби стає малоймовірним.

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