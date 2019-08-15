Лише два оригінальні фільми цього року зібрали в США понад $100 млн

Новий фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Америці" - це всього друга оригінальна стрічка, яка цьогоріч зібрала в американскьому прокаті понад 100 мільйонів доларів.

Раніше цю ж позначку перетнув фільм жахів Джордана Піла "Ми", який вийшов у світовий прокат в березні.

Усі інші стрічки, яким вдалося зібрати понад 100 мільйонів доларів, - це сиквели, римейки та спін-офи.

Так, найкасовішим фільмом 2019 року в США наразі є "Месники: Завершення": він зібрав близько 858 мільйонів доларів.

Ось так виглядає перша п'ятірка рейтингу:

"Месники: Завершення" "Король Лев" "Капітан Марвел" "Історія іграшок 4" "Людина-павук: Далеко від дому"

"Капітан Марвел", "Месники: Завершення" і "Людина-павук: Далеко від дому" - це 21, 22 і 23 стрічка про всесвіт супергероїв Marvel.

"Король Лев" - римейк мультфільму 1994 року, а "Історія іграшок 4" - чергова частина анімаційної стрічки, яка вперше вийшла на екрани у 1995 році.

Новий "Король Лев" також став найуспішнішим анімаційним фільмом в історії - він вже зібрав у світовому прокаті понад 1,33 мільярда доларів.

До цього найуспішнішим мультфільмом вважався "Холодне серце" 2013 року (1,28 мільярда доларів).