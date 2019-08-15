15.08.2019, Четверг, 11:29

USD 25.3000

RUB 0.3750

EUR 28.1000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 0 в main_preprocess_views_view_fields() (рядок 174 із /var/www/html/regionews.ua/web/sites/all/themes/main/template.php).
Новини » Анонси

12:39

Мама і син вбили чоловіка, бо він бігав через їхню землю

12:37

Лише два оригінальні фільми цього року зібрали в США понад $100 млн

12:36

В Укрзалізниці розповіли, що крадуть у їхніх потягах

12:34

Михайло Боцюрків: Активісти у Гонконгу надихаються українським досвідом

10:43

Чоловік застряг між скелями у печері

10:41

На Житомирщині легковик влетів у мікроавтобус: десятки поранених

10:39

Віртуальна реальність може допомогти полегшити біль під час пологів
Всі новини »

публікації »

Місяць впливає на наш настрій і може навіть спричинювати біполярний розлад
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Лише два оригінальні фільми цього року зібрали в США понад $100 млн

13 серпня 2019

Новий фільм Квентіна Тарантіно "Одного разу в Америці" - це всього друга оригінальна стрічка, яка цьогоріч зібрала в американскьому прокаті понад 100 мільйонів доларів.

Раніше цю ж позначку перетнув фільм жахів Джордана Піла "Ми", який вийшов у світовий прокат в березні.

Усі інші стрічки, яким вдалося зібрати понад 100 мільйонів доларів, - це сиквели, римейки та спін-офи.

Так, найкасовішим фільмом 2019 року в США наразі є "Месники: Завершення": він зібрав близько 858 мільйонів доларів.

Ось так виглядає перша п'ятірка рейтингу:

  1. "Месники: Завершення"
  2. "Король Лев"
  3. "Капітан Марвел"
  4. "Історія іграшок 4"
  5. "Людина-павук: Далеко від дому"

"Капітан Марвел", "Месники: Завершення" і "Людина-павук: Далеко від дому" - це 21, 22 і 23 стрічка про всесвіт супергероїв Marvel.

"Король Лев" - римейк мультфільму 1994 року, а "Історія іграшок 4" - чергова частина анімаційної стрічки, яка вперше вийшла на екрани у 1995 році.

Новий "Король Лев" також став найуспішнішим анімаційним фільмом в історії - він вже зібрав у світовому прокаті понад 1,33 мільярда доларів.

До цього найуспішнішим мультфільмом вважався "Холодне серце" 2013 року (1,28 мільярда доларів).

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).