В Укрзалізниці розповіли, що крадуть у їхніх потягах

З початку 2019 року в потягах Укрзалізниці викрадено майже сім тисяч речей вартістю 400 тисяч гривень, таку інформацію оприлюднили на сторінці держкомпанії у Facebook.

Найбільшу популярність в крадіїв мають махрові рушники. Їх викрадено понад 2 400.

На другому місці - постільна білизна. За цей час вкрадено 957 простирадл, 975 наволочок, 638 ковдр та 47 подушок.

Цуплять і найдорожчі серцю провідника речі - вкрадено 456 підсклянників, 360 чайних ложок та 180 склянок."Постіль після себе можна не збирати, а ось привласнювати її, як і інші речі в поїзді, не можна в жодному разі", - закликають в Укрзалізниці.

На початку року в Укрзалізниці повідомили про поступову відмову від килимів у потягах.

Багато людей зраділи новаціям, вказуючи, що ці килими були збирачами пилу, бруду, алергенів, який вони вбирають і "щедро діляться з пасажирами".

У Facebook також порадили "Укрзалізниці" провести інші "реформи": прибрати брудні серветки зі столів, усунути протяги з вікон взимку, а також краще прати білизну.