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Чоловік застряг між скелями у печері

12 серпня 2019

Чоловіка з Камбоджі врятували після того, як він затряг у печері в горі Чакрай і провів там чотири дні.

За словами правоохоронців у неділю, 28-річний Сум Бора спробував пробратися між двома скелями, щоб дістати свій факел, але назад вибратися вже не зміг.

Рятувальна операція, до якої були залучені близько 200 людей, тривала 10 годин. Чоловік наразі перебуває в лікарні.

"Я вже втратив надію на те, що виживу. Якби в мене був ніж, я б просто наклав на себе руки", - цитує пана Бору видання Khmer Times.Відомо, що чоловік опинився у печері, бо збирав там екскременти кажанів, також відомі як гуано. У Камбоджі це доволі цінний товар - його нерідко використовують як добриво.

Застряглим між скелями Сума Бору виявив його друг, який часто приєднувався до чоловіка, щоб збирати гуано.

"Ми обидва маємо субтильну будову тіла і легко можемо пробиратися через вузькі проходи", - розповідає він.

Згодом до печери прибули рятувальники, але вони одразу зрозуміли, що не можуть швидко витягти Бору, оскільки прохід був завузьким.

Тоді до місця інциденту на вертольоті направили елітний загін рятувальників, які частково зруйнували скелі і змогли дістати чоловіка з "пастки".

Його дружина Кьон Сотеа каже, що в нього виявили травми голови, колін і грудної клітини.

Пані Сотеа також подякувала прем'єр-міністру Камбоджі за те, що він допоміг врятувати її чоловіка і пожертвував їхній родині 2 500 доларів.

Правоохоронці повідомили, що для запобігання подібним випадкам у майбутньому підхід до гори Чакрай наразі перекрили.

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