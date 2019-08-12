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На Житомирщині легковик влетів у мікроавтобус: десятки поранених

12 серпня 2019

У Житомирській області на автошляху Житомир - Чернівці легковик BMW зіткнувся з маршрутним мікроавтобусом Volkswagen, який прямував з Києва до Хмельницького.

Внаслідок ДТП 24 людини постраждали, 12 з них ушпиталили, зокрема, 3 дітей, повідомляє прес-служба поліції Житомирської області.

За попередньою інформацією поліції, біля села Тетерівка 25-річний водій автомобіля BMW під час обгону виїхав на узбіччя дороги і втратив керування легковиком.

У результаті легковик виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося його лобове зіткнення з маршрутним мікроавтобусом Volkswagen. Після зіткнення легковик згорів.

Поліція відкрила справу за ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Після ДТП рух на автошляху Житомир - Чернівці ускладнений, поліція організувала об'їзд.

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