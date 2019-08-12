Віртуальна реальність може допомогти полегшити біль під час пологів

В одній з лікарень Уельсу породіллям почали давати гарнітури віртуальної реальності, щоб побачити, чи можуть вони допомогти полегшити біль під час пологів.

Це випробування проводить Університетська лікарня Уельсу в Кардіффі, і якщо воно буде успішним, таку практику можуть почати застосовувати по всій країні.

Акушерка Сюзанна Гардакр каже, що ця технологія є альтернативним методом зменшення больового синдрому.

Майбутня мама Ханна Лелі, яка випробувала таку гарнітуру перед народженням своєї першої дитини, порівняла її із "симулятором".

"Це справжні 360 градусів, тому коли я повертаюсь, я бачу те, що мало б бути позаду мене або збоку від мене, - поділилась вона своїми враженнями. - Це допомагає мені розслабитися".

Рада охорони здоров'я збиратиме відгуки породіль, які випробують таку гарнітуру, щоб оцінити їхні враження.Пані Гардакр, голова акушерського відділення Ради охорони здоров'я Кардіффа та Вейла, каже: "Це дає нам можливість зробити щось дійсно відмінне, щось інноваційне, те, чого ще ніде не використовували".

"Є чудова можливість, зокрема, запропонувати це жінкам на ранніх етапах пологів, спробувати допомогти їм дихати та розслаблятися", - додає вона.

Пані Лелі, яка назвала себе "великою шанувальницею" пристрою, вважає, що він може бути дуже корисним для породіль.

"Можливо, це підійде не всім. Можливо, не на усіх етапах пологів, але я думаю, що це ще одна альтернатива", - додала вона.

Використання однієї такої гарнітури коштує близько 4000 фунтів на рік.

"Це (віртуальна реальність. - Ред.) поступово перемістилось з ігрової індустрії до терапії", - каже Глен Гапгуд, співзасновник компанії Rescape, що виготовляє такі прилади.

"Перебування в лікарні ніколи не буває приємним. Тому навіть якщо дивитися на це з точки зору терапії, просто відволікати людей від некомфортного середовища, в якому вони перебувають - це дуже просте рішення", - додає він.

Пані Гардакр каже, що ця технологія може допомогти жінкам, які мали попередній травматичний досвід під час пологів.

Вона розповіла, що гарнітури давали жінкам, яким стимулювали пологи, і що найкраще їх використовувати на ранніх етапах пологів, які жінки краще контролюють.

"Наразі на ранніх етапах пологів ми можемо запропонувати воду, дихальні вправи та розслаблення, - каже вона. - Віртуальна реальність додає до цього ще один вимір".