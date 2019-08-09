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Таксист прикував у гаражі пасажира, який не сплатив за поїздку

06 серпня 2019

На Київщині затримали таксиста, який прикував ланцюгом пасажира через відмову сплатити за поїздку.

За повідомленням поліції області, до правоохоронців звернувся 38-річний житель Сум, який повідомив, що його утримували в підвалі.Розслідування встановило, що заявник зробив замовлення в таксі завезти його в місто Суми.

"Не доїхавши до місця призначення, таксист попросив розрахуватися за поїздку. Однак, пасажир повідомив, що на рахунку немає грошей", - йдеться в повідомленні поліції у Facebook.

Водій пішов йому на зустріч та відвіз до найближчого відділення банку. Але там з'ясувалося, що чоловік має борг і в позиці йому відмовили.

"Дізнавшись про це, вони вирішили повертатися до Києва. У столиці також не вдалося роздобути гроші. Тоді, на власний розсуд, водій вирішив отримати гроші. Пасажир заборгував за поїздку 7 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

Далі таксист відвіз пасажира до власного гаража в селі Софіївська Борщагівка. "Там, у підвалі, він зв'язав йому ногу ланцюгом та зачинив", - повідомляє поліція.

Потерпілий знайшов у приміщені інструменти, завдяки чому, йому вдалося самостійно звільнитися. У неволі він провів сім годин.

На цей момент водія затримали, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

За даними поліції, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу - незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.

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