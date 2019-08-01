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На Миколаївщині фермер вбив підприємця через помідори

01 серпня 2019

У вівторок, 30 липня, в селі Костянтинівка Вітовського району Миколаївської області місцевий фермер завдав тяжких тілесних ушкоджень підприємцю, від яких останній помер. Конфлікт стався через помідори. Повідомляють novosti-n.org.

Підприємець купив у фермера з Костянтинівки партію вирощених ним помідорів. Після того, як куплені помідори були перероблені на сік, підприємець виявився не задоволений якістю продукції, і поїхав до фермера з’ясовувати стосунки.

В ході сварки фермер завдав удар підприємцю кулаком, від якого останній впав і вдарився головою. Від отриманих травм потерпілий помер.

Фермера затримали співробітники поліції в порядку ст.208 КК України. Проти нього відкрили кримінальне провадження за ст.121 КК України «Нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого».

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