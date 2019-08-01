Мораторій на продаж землі скасують до кінця 2019 року

В Офісі президента повідомили, що планують скасувати мораторій на продаж сільськогосподарської землі та запустити ринок сільгоспземель в Україні вже до кінця 2019 року. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук, передає hromadske.ua.

«У нашій команді є розуміння, що якщо цього не зробити цього року, то буде досить складно», — повідомив Гончарук.

За його словами, наразі Офіс президента проводить переговори зі Світовим банком щодо моделі відкриття ринку сільгоспземель в Україні. Так, відповідно до найбільш радикальної моделі, скасування мораторію призведе до прискорення економічного зростання України на 3% щороку, а відповідно до найменш радикальної — на 0,5%.

«Ми шукаємо найменш болючу та найбільш ефективну модель (відкриття ринку землі — ред.)», — додав Гончарук.

Зазначимо, що за розрахунками Світового банку, відсутність ринку землі в Україні знижує зростання ВВП країни на 1% щороку.