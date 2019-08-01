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Кличко просить НАБУ з'ясувати, хто пропонував Богдану хабаря від його імені

01 серпня 2019

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до НАБУ з проханням відкрити кримінальне провадження щодо пропозиції невідомими людьми, нібито від його імені, хабаря керівнику Офісу президента Андрію Богдану. Про це мер Києва повідомив у Facebook.

"Я звернувся в НАБУ, аби там відкрили кримінальне провадження за заявою керівника Офісу президента Андрія Богдана про пропозицію йому якимись особами хабаря", - повідомив пан Кличко.

30 липня на пресконференції керівник Офісу президента Андрій Богдан заявив, що шість разів просив мера Віталія Кличка "відмовитися від інституту смотрящих у Києві" і закликав його подати у відставку з посади голови КМДА. Раніше Кличко сам звинувачував Богдана у нав'язуванні "координаторів", а нинішні його заяви назвав "байками зі склепу".

Тоді ж Андрій Богдан розповів, що до нього нібито звертався адвокат одного зі "смотрящих", який запропонував половину від нелегальних прибутків у Києві, що складають 40 млн доларів на рік.

Водночас навести підтвердження такої розмови Андрій Богдан не зміг, адже "не був до неї готовий".

Мер Києва просить НАБУ встановити, хто саме звертався до Андрія Богдана з пропозицією поділитися 20 млн доларів і наголошує, що не уповноважував нікого на "подібні "переговори".

"Пан Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому, в розмові, пропонували хабар в 20 мільйонів доларів. І, нібито, ця розмова була здійснена в інтересах Київського міського голови, тобто у моїх інтересах. А такі висловлювання пана Богдана, який є Керівником Офісу Президента України, підлягають перевірці у рамках досудового розслідування", - пояснює Віталій Кличко.

Мер Києва вважає, що також треба з'ясувати, чи отримав чиновник хабар.

"Після цього слідчі мають або оголосити підозри встановленим особам, або я буду вимагати від пана Богдана вибачень за розповсюдження неправдивої інформації", - попередив пан Кличко.

"І сподіваюся, що пан Богдан сприятиме розслідуванню. Якщо, звичайно, керівник Офісу Президента України, сказав журналістам правду...", - додав він.

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