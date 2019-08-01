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Британка звинуватила 12 підлітків у зґвалтуванні

31 липня 2019

Суд на Кіпрі схвалив рішення про арешт 19-річної жительки Великої Британії, яка заявила, що її зґвалтували 12 ізраїльських підлітків в курортному місті Ая-Напа.

Дівчину, ім'я якої не розкривають, тепер саму звинувачують в нанесенні шкоди суспільству. 

Суд у справі 12 ізраїльських підлітків віком від 15 до 20 років відбувся 18 липня. Їх звинувачували в груповому зґвалтуванні молодої британки в готелі.

Понад тиждень вони перебували під попереднім арештом, а згодом були звільнені без винесення звинувачень. Це означає, що вони зможуть повернутися до своєї країни.

19-річна дівчина зрештою відкликала свій позов проти підлітків: правоохоронцям вона пояснила, що була обурена тим, що коли вона займалась сексом з хлопцями, деякі з них знімали процес на відео.

Зараз ізраїльські підлітки кажуть, що планують подати на британку до суду за неправдиві звинувачення.

Сама дівчина наразі затримана: під арештом вона перебуватиме принаймні до 7 серпня - саме на цей день призначене наступне судове засідання за її справою.

За неправдиві звинувачення їй загрожує штраф до 1 року позбавлення волі.

На судове засідання дівчина прийшла, прикриваючи обличчя светром. Поряд із нею була її мама, яка не стримувала сліз під час засідання.

Кіпрський суддя назвав цю справу тривожною, оскільки в результаті обвинувачень з боку дівчини була підірвана репутація ізраїльських підлітків.

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