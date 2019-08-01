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Як будівельники вбили товариша за крадіжку 600 доларів

31 липня 2019

Будівельники в Ірпені на Київщині вбили і спалили тіло свого товариша, адже запідозрили його в крадіжці 600 доларів. А потім виявилося, що крадіжки могло і не бути. Про розкриття такого злочину повідомляємісцева поліція.

Відомо, що загиблого звали Євген, він був із Житомирської області та працював на будівництві.

Тиждень тому він перестав відповідати на дзвінки рідних, після чого ті звернулися до поліції.

Правоохоронці встановили, де і з ким працював зниклий.

"На конкретні запитання про долю хлопця прораб і підсобник плутались у відповідях, а згодом розповіли, що вбили хлопця за крадіжку 600 доларів та вивезли до лісосмуги", - написав у Facebook керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Щоб приховати злочин, вони підпалили, а потім закопали тіло Євгена.

Утім, під час розслідування поліцейські змогли його виявити та знайшли "беззаперечні докази скоєння вбивства", додає Андрій Нєбитов.

Обох підозрюваних затримали.

За навмисне вбивство їм загрожує від 10 до 15 років в'язниці або довічне ув'язнення.

Водночас, поліція поки що не з'ясувала точно, чи справді загиблий вкрав гроші, за які його вбили.

"Нібито вкрадені вбитим Євгеном гроші (600 доларів) прораб згодом знайшов у себе…", - відзначив Андрій Нєбитов.

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