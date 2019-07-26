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Споживачі переходять зі свинини на курятину

25 липня 2019

Цього року з січня по травень українці споживали в середньому 3,8 кг м’яса щомісяця. Традиційне м’ясо для Українців свинина, але через зменшення виробництва і високі ціни цього продукту жителі країни переходять на курятину. Схожа ситуація спостерігається у багатьох країнах, зокрема, в державах ЄС, пише meat-inform.com.

Китайці переорієнтовуються на яловичину, баранину та курятину, замість свинини, через те, що свиногосподарства країни суттєво постраждали від африканської чуми свиней.

У Фінляндії споживання свинини зменшувалося протягом останніх трьох років поспіль, хоча загальне споживання м’яса не зменшилось – фіни в середньому їдять 81 кілограм цього продукту на рік, включаючи дичину та субпродукти.

За минулий рік споживання свинини в Фінляндії знизилось на 3% і становить 32,5 кг на душу населення. Попит на яловичину також дещо зменшився до 19,3 кг. А споживання птиці в країні зростає вже протягом 10 років, а середнє споживання за підсумками минулого року склало 25,6 кг на людину.

Що ж до нашої країни, то у 2017 році кожен українець в середньому спожив 48,98 кг м’яса, це 4,08 кг на місяць. У 2018 році цей показник склав 48,45 кг на рік або 4,04 кг на місяць. Цього року з січня по травень жителі країни споживали в середньому 3,8 кг м’яса щомісяця.

Найчастіше українці купують курятину – вона складає половину м’ясного раціону жителів країни. У 2017 році курятина займала 49,7% у структурі всього спожитого м’яса, у 2018 році – вже 51,9%, а упродовж перших п’яти місяців цього року показник зріс до 54,3%.

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