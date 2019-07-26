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У національному парку в США бізон підкинув дівчинку з Одеси в повітря

25 липня 2019

Дев'ятирічна дівчинка отримала поранення внаслідок нападу бізона у Єллоустонському національному парку у понеділок.

Відео інциденту, опубліковане в соціальних мережах, показує тварину, що підкидає дівчинку високо в повітря на 3-4 метри.

Дівчинка жива і їй надали допомогу медичну допомогу.

Свідки кажуть, що бізона за 20 хвилин до нападу на дівчинку оточила група з 50 відвідувачів, які стояли набагато ближче за рекомендовану відстань.

У своїй заяві керівництво Єллоустонського парку заявило, що причиною інциденту стала близькість групи до бізона.

Воно також підтвердило офіційну пораду залишатися на відстані у 23 метри від усіх великих тварин у парку, зокрема, бізона, оленя і лося.Парк, який в основному розташований в штаті Вайомінг, також повідомляє відвідувачам про те, що вони мають знаходитися щонайменше на відстані у 100 метрів від будь-яких ведмедів і вовків, яких вони бачать.

Відвідувачам також не можна годувати або підходити до диких тварин у парку.

"Дика природа в Єллоустонському національному парку є дикою, - наголошується в повідомленні. - Коли тварина є поруч зі стежкою, набережною, автостоянкою або у населеній місцевості, дайте їй простір".

"Якщо потрібно, оберніться і йдіть іншим шляхом, щоб уникнути взаємодії з дикою твариною в безпосередній близькості", - говориться в заяві.

Відео нападу показує, як дві людини тікають, коли бізон наближається, але дівчинка не встигає втекти.

Перед тим, як оригінальний 12-секундний кліп був видалений з Twitter, відео зібрало мільйони переглядів і було поширено 38 000 разів, повідомляє Washington Post.

Подробиці про травми дівчини не оприлюднені, але працівники парку повідомили, що вона з міста Одеса у Флориді.

Щодо інциденту проводиться розслідування.

Єллоустон є домом для найбільшої кількості бізонів на державних землях у США.

Ці тварини є найбільшими наземними ссавцями в Північній Америці і можуть важити до 900 кг. Бізон може бігати зі швидкістю 50 км/год.

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