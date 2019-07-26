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Червень 2019 року визнано найспекотнішим за всю історію спостережень

24 липня 2019

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) підтвердило, що у 2019 році на Землі зафіксовано найспекотніший червень. Це також підтверджують дані NASA, Європейського центру середньострокового прогнозу погоди і Японського метеорологічного агентства. Температура на суші та на поверхні моря була найвищою за всю історію спостережень, передає ukragroconsult.com.

Найспекотнішим червень був і в Європі. До кінця місяця західна і центральна частини Європи зазнали короткого впливу спекотної погоди з середньодобовою температурою на 10°C вище норми. Температура була значно вищою середніх показників і на острові Баффіна, в північній частині Сибіру і в деяких частинах Антарктиди. Інші регіони з температурами набагато вище норми включали: Гренландію, Аляску і деякі райони Південної Америки, Африки та Азії. Індія і Пакистан випробували спекотну погоду на початку червня 2019 року до початку мусону.

Рекордні високі температури в червні було зафіксовано в різних частинах Азії, Африки, Південної Америки, північній частині Індійського океану, а також в деяких частинах Тихого та Атлантичного океанів. Окрім цього, в червні 2019 року був зафіксований другий найменший показник рівня арктичного льоду.

Гідрологічний бюлетень Служби зміни клімату ЕЦСПП «Коперник» за червень 2019 року показав, що великий регіон, що тягнеться від південно-західної Європи, через Центральну Європу до України, півдня Росії та північного Сибіру, через меншу кількість опадів та високі температури ​​був більш сухим, ніж зазвичай. У південній півкулі, в Австралії і на півдні Африки також зберігалися дуже сухі погодні умови.

У період з січня по червень 2019 року температура на всій поверхні суші та океану була близька аналогічному періоду 2017 року, який мав схожі максимальні значення по температурі останні 140 років.

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