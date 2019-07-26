На Європу очікує ще одна хвиля рекордної спеки

Західноєвропейські країни готуються до нової хвилі рекордної спеки: приміром, у вівторок у Бордо вже зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень.

Температура повітря напередодні тут складала 41,2ºC. Попередній рекорд був зафіксований ще у 2003 році - тоді він складав 40,7.

За прогнозами синоптиків, нові температурні рекорди вже цього тижня також можуть бути встановлені ще у кількох країнах, зокрема в Бельгії, Німеччині та Нідерландах.

За словами Клер Налліс зі Всесвітньої метеорологічної організації, ці тенденції є ознакою зміни клімату в Європі.

"Як ми вже могли бачити у червні, ці хвилі спеки стають все частішими, починаються раніше і стають все більш інтенсивними. Це проблема, яка не зникне", - каже вона.

Метеорологічна служба Франції прогнозує, що історичного максимуму найближчими днями досягне температура в Парижі. Очікується, що вона перевищить рекорд 1947 року - 40,4C.

Багато хто вже порівнює майбутню спеку зі спекою серпня 2003: тоді погодні умови призвели до майже 15 тисяч смертей.

Також очікується, що показники температури перевищать позначку в 40ºC і в низці інших країн:

Бельгія оголосила про червоний рівень погодної небезпеки по всій країні

В Іспанії рекордна спека очікується в районі Сарагоси, де минулого місяця вирували лісові пожежі

До спеки понад 40ºC також готуються у Нідерландах

Окрім того, у Великій Британії температура може сягнути 35ºC, що так само може стати рекордним показником в історії спостережень.

Аномально спекотний сезон розпочався в Європі наприкінці минулого місяця: у Франції був встановлений історичний рекорд температур, а липневі максимуми були оновлені у Чехії, Австрії, Андоррі, Люксембурзі, Польщі та Німеччині.