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Офіс президента просить уряд погодити звільнення Кличка з посади керівника КМДА
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Офіс президента просить уряд погодити звільнення Кличка з посади керівника КМДА

24 липня 2019

Офіс президента Володимира Зеленського направив до уряду прохання внести подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Цю інформацію BBC News Україна підтвердив прес-секретар уряду Василь Рябчук.

"Так, справді документ надійшов", - сказав пан Рябчук і додав, що на сьогоднішньому засіданні уряду питання про звільнення Кличка не розглядали.

За його словами, для того, аби Кабмін розглянув цей документ, має пройти певний час, адже цей процес передбачає окремі процедури.

Водночас представники Віталія Кличка повідомили BBC News Україна, що їм з цього приводу Офіс президента нічого не повідомляв.

"Ми нічого не отримували, ніякі документи до нас не заходили", - сказала прес-секретар мера Оксана Зіновьєва в коментарі BBC News Україна.

Судячи з нібито копій звернення Офісу президента до Уряду, які поширюються соцмережами, в ОП обґрунотовують можливість звільнення Кличка 118 статтею Конституції.

У Конституції чітко вказано, що особливості здійснення виконавчої влади в Києві визначає окремий закон.

Згідно із законом про "Столицю України - місто-Герой Київ", виконавчим органом Київської міської ради є КМДА, а її голову призначає президент України у порядку, передбаченому Конституцією. Чи має мер поєднувати посаду голови КМДА там не вказано.

Стаття 118 Конституції вказує, що "голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням Кабінету мінстрів". Також жодної конкретики щодо поєднання посад голови КМДА та мера.

Проте у 2003 році Конституційний суд вже тлумачив 118 статтю Конституції та чітко визначив, що президент зобов'язаний призначати на посаду голови КМДА саме обраного киянами мера.

"Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом України призначається головою Київської міської державної адміністрації", - йдеться у чинному рішенні Конституційного суду.

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