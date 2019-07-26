Центральна виборча комісія опрацювала 92,65% протоколів, за даними яких до парламенту проходять п'ять партій.
За даними підрахунку партії отримують таку підтримку виборців:
Решта партій наразі набирають менше ніж 5%, потрібних для проходження в парламент.
Якщо врахувати ці дані та додати попередні результати голосування по мажоритарних округах, то партія "Слуга народу" може самостійно створити коаліцію у складі понад 250 депутатів.
"Радикальна партія Олега Ляшка" отримує підтримку 4% виборців, "Сила і Честь" - 3,8%, "Опозиційний блок" - 3,06%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,32%, "Партія Шарія" - 2,24%, "Свобода" - 2,17%.
За чинним законодавством ці партії мають право на державне фінансування, залежно від кількості виборців, які їх підтримали.