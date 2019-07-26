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ЦВК порахувала майже 93% голосів. "Батьківщина" обходить "Європейську солідарність"

23 липня 2019

Центральна виборча комісія опрацювала 92,65% протоколів, за даними яких до парламенту проходять п'ять партій.

За даними підрахунку партії отримують таку підтримку виборців:

  1. "Слуга народу" - 43,12%
  2. "Опозиційна платформа — За життя" - 13,03%
  3. "Батьківщина" - 8,18%
  4. "Європейська солідарність" - 8,14%
  5. "Голос" - 5,87%

Решта партій наразі набирають менше ніж 5%, потрібних для проходження в парламент.

Якщо врахувати ці дані та додати попередні результати голосування по мажоритарних округах, то партія "Слуга народу" може самостійно створити коаліцію у складі понад 250 депутатів.

"Радикальна партія Олега Ляшка" отримує підтримку 4% виборців, "Сила і Честь" - 3,8%, "Опозиційний блок" - 3,06%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2,32%, "Партія Шарія" - 2,24%, "Свобода" - 2,17%.

За чинним законодавством ці партії мають право на державне фінансування, залежно від кількості виборців, які їх підтримали.

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