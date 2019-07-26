У Середземному морі знайшли французький підводний човен, який зник понад 50 років тому

Пошукова команда знайшла французький підводний човен "Мінерва", який зник понад 50 років тому.

Про це повідомила у Twitter міністр оборони Франції Флоранс Парлі, назвавши знахідку "полегшенням та технічним подвигом".

"Мінерва" зникла поблизу порту Тулон, що на південному узбережжі Франції, у січні 1968 року. На борту підводного човна було 52 моряки.

Усі попередні спроби знайти човен були безуспішними.Раніше цього року міністр оборони Франції повідомила про нову пошукову операцію, яку організували на прохання родин моряків.

"Ми щойно знайшли "Мінерву", - зазначила пані Парлі у Twitter. - Це успіх, полегшення і технічний подвиг. Думаю про родини, які так довго чекали на цей момент".

Нова пошукова команда знову проаналізувала дані щодо аварії, зокрема інформацію про течії, щоб знайти місце, де міг потонути човен, за допомогою нових технологій, повідомляє AFP.

Субмарину виявив човен приватної американської компанії Ocean Infinity, як повідомив представник французького флоту інформагентству.

Підводний човен знайшли за 45 км від Тулона на глибині 2370 м, зазначає AFP.

Точної причини аварії "Мінерви" ніколи не повідомлялося.

Це була одна з численних смертельних катастроф, що спіткали військові підводні човни у всьому світі у 1960-х роках.