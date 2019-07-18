Названо симптоми, за яких слід негайно звернутися до лікаря

За повсякденними турботами ми можемо втратити контроль над своїм здоров’ям. Але на деякі симптоми варто одразу ж звертати увагу.

Будь-який симптом, який з’являється раптово, означає, що ви повинні звернути на нього увагу, кажуть експерти. При цьому медики виділяють кілька факторів, які повинні стривожити вас негайно, передає ЮФ.

1. Сильний головний біль. Якщо біль проявляє себе так, що ви можете порівняти його з ударом грому. Це може бути крововиливом або мікроінсультом.

2. Раптова втрата слуху може мати серйозні причини. У вас може бути пухлина слухового нерва. Втрата слуху в один момент також може бути ознакою розсіяного склерозу.

3. Здуття живота, при якому ви відчуваєте біль, який піднімається вгору. Якщо біль постійний і різкий, викликайте швидку допомогу – це може бути виразка шлунка.

4. Запаморочення, яке посилюється, коли ви повертаєте голову з боку в бік. Це може мати неврологічну причину.

5. Проблеми із сечовипусканням. Коли ви випиваєте досить великий обсяг води, але не можете сходити в туалет, варто подумати про грижу міжхребцевих дисків або камені в нирках, які могли перекрити канали.

6. Біль у спині, коли він різкий та супроводжується нападом слабкості. Окремої уваги заслуговують симптоми, які супроводжуються неможливістю контролювати позиви в туалет. Негайно викликайте лікарів і звертайтеся до лікарні.

7. Раптова, навіть короткочасна втрата зору або мовлення. Ці симптоми дуже тривожні з точки зору інсульту.