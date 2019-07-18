Стало відомо, чому люди часто хворіють під час відпустки

Відпустка – це можливість відпочити від роботи, “перезавантажитися” і поправити здоров’я. Але очікування і реальність не завжди збігаються.

Хотіли повалятися на пляжі або навіть просто на дивані за серіалом – а замість цього раптово опиняєтеся на лікарняному ліжку. Експерти HuffPost назвали основні причини цієї вселенської несправедливості.

Ви занадто перенапружилися перед відпусткою

Як правило, останні робочі дні – справжнє пекло. У цей період ви недосипаєте, відмовляєтеся від відвідування спортзалу, забуваєте вчасно поїсти й збиваєте нормальний розпорядок життя.

Втома і стрес перед відпусткою можуть спровокувати загострення хронічного захворювання і підвищити шанси підхопити інфекцію.

Ваш організм вас підвів

Багато людей зауважують, що частіше застуджуються, страждають від нездужання або епізодів психічних розладів в період, коли вони розслабляються – у вихідні або у відпустці. У психології це явище навіть отримало назву “ефект підстави”. Так, одне тайванське дослідження продемонструвало, що люди частіше потрапляють в невідкладну допомогу з виразкою шлунка саме в неробочі дні.

Це – наслідок подорожі

Вирушаючи у відпустку на поїзді або літаку, ви стикаєтеся з великою кількістю незнайомців, а, значить, імунітету доводиться відбивати атаки армії мікробів. Як наслідок, мандрівники часто скаржаться на застуду або кишковий розлад в перший же день після прибуття до місця відпочинку.

Як не захворіти?

Щоб уникнути цих та інших неприємностей, здатних зіпсувати відпустку, експерти радять дотримуватися наступних правил: