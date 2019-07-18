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Синоптик попередила про нову хвилю похолодання в Україні

18 липня 2019

З 19 липня в Україні потепліє, однак спекотна погода буде триматися недовго – вже наступного тижня очікується похолодання.

Такий прогноз опублікувала синоптик Наталія Діденко у своєму блозі

Завтра спека охопить південну частину, схід України та більшість центральних областей. Температура повітря протягом дня досягатиме +28…+33 градусів. На решті території України також суттєво потепліє, очікується +25…+30 градусів. У Карпатах буде традиційно свіжіше, +17…+23 градуси.

Дощі з локальними грозами найбільш ймовірні у західній частині України та на півночі. Під час гроз можливі шквали та сильні короткочасні зливи. 19-20 липня місцями дощ із грозою пройде на Одещині.

На початку наступного тижня висока температура повітря в Україні втримається. Стовпчики термометрів у денні години досягатимуть +25…+32 градусів. Але з вівторка на заході та півночі України, а також на Харківщині, знову очікується похолодання. Температура повітря знизиться до +21…+25 градусів.

У Києві 19-21 липня очікується суттєве потепління. Температура повітря підвищиться до +25…+29 градусів. Можливі локальні дощі з грозами.

Початок наступного тижня у Києві буде теплим, до +26…+27 градусів. Проте вже в середу у столиці похолодає до +21…+23 градусів. Дощі та грози чергуватимуться із сонцем та сухою погодою.

18 липня в Україні практично без опадів, на півдні температура до +30°.

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