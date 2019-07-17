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На Вінниччині буревій пошкодив майже 7 тис. га полів

16 липня 2019

Майже 7 тис. га вирощеного врожаю пошкоджено стихією у Вінницькій області. Це вже вдруге негода накриває поля частини регіону. Перший випадок зафіксовано наприкінці червня. У Могилів-Подільському районі епіцентр буревію з грозою припав на поля СТОВ «Агрошанс» (село Кричанівка), пише golos.com.ua.

«Сусідів із сіл Сугаки, Тропова тільки трохи зачепило, а в нас страшно на поле дивитися. Майже увесь горох на землі. Прибило пшеницю, навіть кукурудза і соняшник не встояли. Загалом пошкоджено приблизно 60% поля», — розповів керівник господарства Олексій Бондар.

За словами Василя Козачка, заступника керівника управління регіонального розвитку Могилів-Подільського району, так само значної шкоди завдано господарствам у селах Вендичани, Сліди, Кукавка, Шендерівка.

«Де є можливість, зернові спробують «підняти», щоб хоч якусь дещицю врожаю врятувати. Про бобові не йдеться. Певне, правильне рішення — дискувати такі ділянки. До речі, саме так роблять уже в окремих господарствах. Не можна допустити, щоб ґрунт, як кажуть, засклепило. Подрібнити полеглі рослини, заробити рештки… Восени за такий попередник озима пшениця спасибі скаже», — додав Василь Козачок.

Наразі в районі створено комісію, яка обстежує пошкоджені поля і складає відповідні документи. Разом з тим, аграрії можуть зіткнутися із ще однією проблемою. Фахівці припускають, що декому, очевидно, доведеться повертати отримані бюджетні кошти. Адже держава частково компенсує витрати на придбані матеріальні ресурси за умови, що господарство прозвітує про вирощений урожай. А якщо нічого збирати.

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