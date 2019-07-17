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Як змінилася вартість овочевого кошика

16 липня 2019

Овочевий кошик в першому півріччі 2019 року подорожчав на 52%, найбільше в ціні виросла картопля — більш ніж в два рази. Про це повідомив гендиректор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

“За даними державної служби статистики, за перше півріччя 2019 овочевий кошик подорожчав на 52%, з 56,6 гривень (2,19 долара) до 86 гривень (3,33 долара). Нагадаю, що до складу овочевого кошика входять по кілограму буряка , капусти, картоплі, моркви та цибулі. Якщо раніше я вказував, що лук був безумовним лідером зростання вартості як за п’ятирічку, так і за останній рік, то з початку 2019 року в лідери вирвався картопля. Картопля за перше півріччя подорожчала в 2,2 рази”, — написав Олексій Дорошенко.

Він також навів дані власного дослідження Асоціації постачальників торговельних мереж, згідно з яким ціни на овочі борщового набору з 1 січня по 1 липня 2019 року зросли на 55%. Морква подорожчала на 85%, буряк — на 83%, картопля — 78%, цибуля — 15%, а капуста — 11%.

За словами Дорошенко, мінімальна зарплата за цей час зросла на 12,1%, середня пенсія — на 11,1%, середня зарплата — на 11%, а інфляція — на 3,6%.

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