ДТП з машиною охорони Зеленського: "Діти в автобусах не постраждали"

Один з мікроавтобусів Управління державної охорони, що супроводжує президента України, потрапив у ДТП у неділю, 14 липня. Автомобіля Володимира Зеленського там не було. Про це повідомила прес-служба відомства у Facebook.

"Volkswagen Transporter, на якому особовий склад Управління державної охорони України повертався з відрядження до місця постійної дислокації у Києві, потрапив у ДТП. Жертв немає", - йдеться у повідомленні УДО.

Пізніше прес-служба цього відомства на офіційному сайті наголосила: "Учасник ДТП мікроавтобус УДО України не належить до кортежу президента України".

Директор департаменту комунікацій Нацполіції Ярослав Тракало у відповідь на запитання BBC News Україна щодо обставин ДТП зазначив: "Коментує УДО, оскільки йдеться про кортеж 1".

Користувачі соцмереж пишуть, що ДТП сталося у Запорізький області і автомобіль УДО зіткнувся з автобусами компанії АрселорМіттал, що перевозили дітей.

У прес-службі компанії АрселорМіттал Кривий Ріг BBC News Україна підтвердили, що у Запорізький області у ДТП потрапили два автобуси підприємства, які відвозили дітей на відпочинок.

"Була колонна автобусів, яка прямувала до табору, що належить АрселорМіттал Кривий Ріг. 515 дітей у всій колонні. Постраждали два автобуси - шостий і сьомий. З шостим це було лобове зіткнення, а з сьомим - побічне. Лише через майстерність водіїв вдалося уникнути трагедії, вони трохи рушили в бік з дороги і таким чином врятували дітей", - повідомили у прес-службі.

Всіх дітей оглянули медики, травматолог та терапевти, ніхто з них у ДТП не постраждав.

"Винним є водій автівки Volkswagen, але все інше, що є в новинах - ми не коментуємо, є заява Державної служби охорони, можна до них звернутися", - додали у прес-службі підприємства.

У прес-службі управління поліції у Запорізької області BBC News Україна повідомили, що не володіють інформацією, чи був учасником ДТП автомобіль УДО.

"Була ДТП. На щастя, без постраждалих, одній людині надали допомогу і відпустили додому", - зазначили у прес-службі.