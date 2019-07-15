Тропічний шторм "Баррі" переріс в ураган

Тропічний шторм "Баррі", який найближчим часом оже обрушитися на Луїзіану, набирає силу і вже перетворився на ураган першої категорії. Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у штаті.

"Баррі" бушує в Мексиканській затоці останні кілька днів — він став першим ураганом в Атлантиці у 2019 році. Зараз швидкість вітру всередині урагану сягає 120 км/год.

Очікується, що найбільше від стихії постраждає Новий Орлеан, де вже почалися зливи й здійнявся штормовий вітер. "Баррі" рухається на північний захід із швидкістю 10 кілометрів на годину.Національна метеорологічна служба США попереджає, що саме при "повільному" урагані повені становлять найбільшу небезпеку, оскільки переміщаючись з малою швидкістю, шторм довго залишається в одному районі, сіючи руйнування.

Тисячі людей евакуювали з небезпечних частин міста. На ранок суботи без електрики опинилися понад 60 тисяч домогосподарств.

Якщо вірити прогнозам, на штат чекає 25-50 см опадів при тому, що рівень води в річці Міссісіпі вже зараз наближається до повені.

Указ президента дозволяє мобілізувати федеральні ресурси у випадку надзвичайної ситуації.

Метт Макграф, кореспондент BBC з питань навколишнього середовища

Хоча шторм "Баррі" не пов'язаний безпосередньо зі змінами клімату, глобальне потепління призводить до того, що наслідки подібних явищ стають складнішими.

Температура повітря зростає останні десятиліття, при цьому зростає і його здатність утримувати вологу, в результаті чого тропічний шторм супроводжується великою кількістю опадів.

У результаті глобального потепління такі шторми стають більш повільними. За останні сім десятиліть урагани, подібні "Баррі", в Північній Америці знизили швидкість свого пересування по суші на 20-30%.

Це сталося, наприклад, з ураганом "Гарві" у 2017 році, коли його сила знизилася до категорії тропічного шторму.

Потім він кілька днів вирував в районі Г'юстона, ставши причиною аномального рівня опадів, викликавши численні людські жертви та величезні руйнування.

Рівень моря також підвищується в результаті глобального потепління, і якщо вітер дме в напрямку берега, це підвищує ймовірність повеней.

Прийнято рішення про евакуацію жителів деяких районів, розташованих в низині.

Жителів попередили про необхідність вжити заходів і приготуватися до зустрічі шторму: запастися водою, харчами та іншими предметами першої необхідності.

Президент Трамп розпорядився в разі потреби надати ресурси Агентства з надзвичайних ситуацій для надання допомоги районам, які опинилися в зоні лиха.

В Twitter він опублікував запис про те, що взаємодія чиновників на місцевому та національному рівнях налагоджена, і закликав жителів підготуватися до зустрічі з ураганом.

Національна метеорологічна служба повідомила в п'ятницю вранці, що рівень води в Міссісіпі досяг п'ятиметрової позначки й може піднятися до 5,2 метра.

Представники корпусу армійських інженерів США заявляють, що системи захисту Нового Орлеану від повені готові впоратися з підвищенням рівня води до 6-7,6 метра.

Губернатор Джон Бел Едвардс назвав шторм, що наближається, дуже сильним і, пославшись на дані Національного центру вивчення ураганів, попередив про те, що "Баррі" становить небезпеку для життя.

"Для значної частини Луїзіани шторм, що наближається стане серйозним випробуванням. Луїзіані загрожують повінню відразу три чинники: штормові хвилі, розлив річки й зливи", - заявив він у четвер.

За словами мера Латої Кантрелл, спеціальні насоси в Новому Орлеані працюють в оптимальному режимі, але їх може виявитися недостатньо.

Тому вона закликала городян очистити свої ділянки й вулиці від садового та іншого сміття, яке може забити зливові стоки та водостічні канави.