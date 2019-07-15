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Авто наїхало на дітей-велосипедистів: є постраждалі

15 липня 2019

Легковий автомобіль врізався у групу спортсменів-велосипедистів на Миколаївщині. Шестеро дітей постраждали.

Аварія за участі ВАЗ-21099 сталася на трасі Миколаїв-Снігурівка.

За повідомленнями поліції, водій наїхав на групу неповнолітніх велосипедистів, після чого виїхав за межі проїзної частини та з'їхав у кювет. Травм різного ступеню тяжкості зазнали шестеро дітей віком від 14-ти до 17-ти років, всіх їх доправили до лікарні.

Водієм виявився 25-річний мешканець Миколаєва, за попередніми даними, він не постраждав.

Як повідомляє Миколаївське видання "НОВОСТИ N", учні миколаївської дитячої спортивної школи з велоспорту проводили тренувальні заїзди.

"У районі повороту на село Червоне водій "Лади", що їхала слідом, почав необачно обганяти велосипедистів, але не помітив КамАЗ, що їхав назустріч. Побачивши вантажівку, водій легковика різко повернувся в свою смугу, однак не встиг загальмувати і врізався прямо в групу велосипедистів", - пишуть на сайті.

Водію загрожує штраф та обмеження волі на строк до трьох років.

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