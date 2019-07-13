Через проблеми в «Укрспирту» блокується виробництво 30 тис. тонн кондитерської продукції

Асоціація виробників кондитерської, харчоконцентратної, крохмалепатокової продукції та кави «Укркондпром» закликає Уряд України та Державне підприємство Укрспирт негайно розблокувати відвантаження спирту підприємствам харчової галузі. Про це йдеться у відкритому листі-зверненні «Укркондпрому».

За інформацією, через колізію у законі та, відповідно, проблеми у роботі Укрспирту, частково паралізується робота десятка підприємств харчової промисловості. На разі, зафіксована зупинка виробництва 30 тисяч тон кондитерської продукції. Кондитерські підприємства вичерпали залишки спирту на складах і змушені призупиняти виробничі лінії та відмовлятися від виробництва значної частки асортименту продукції.

За словами президента асоціації Олександра Балдинюка, кондитерські підприємства використовують спирт як сировину під час виробництва цілої групи продукції (бісквіти, рулети, шоколадні цукерки та ін.), тому після зупинки відвантаження спирту з 1 липня 2019 року підприємства цю продукцію виготовляти не зможуть.

Таким чином виробники кондитерської продукції стали заручниками державного монополіста та правових колізій.

Балдинюк зауважив, що зупинка ліній з виробництва цілого ряду кондитерської продукції призведе до порушення умов вже підписаних підприємствами експортних контрактів на постачання продукції та необхідності сплачувати штрафні санкції за невиконання умов цих договорів.