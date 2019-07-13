13.07.2019, Субота, 00:30

USD 25.6000

RUB 0.3970

EUR 28.8000

Пошукова форма

Київ

+17°
C

Новини »

Повідомлення про помилку

Notice: Undefined offset: 0 в main_preprocess_views_view_fields() (рядок 174 із /var/www/html/regionews.ua/web/sites/all/themes/main/template.php).
Новини » Анонси

15:27

Через проблеми в «Укрспирту» блокується виробництво 30 тис. тонн кондитерської продукції

15:24

Європа готується до рекордної червневої спеки

15:22

Хто і як "злив" тисячу приватних розмов

14:18

Українець підкорює Америку підводною фотографією

10:21

Мартини є переносниками супербактерій

10:20

Як хакери можуть зламати вебкамеру Apple Mac

10:18

Шторм у Греції: є загиблі і багато поранених туристів
Всі новини »

публікації »

Що відбувається з гривнею і коли чекати її послаблення
Всі публікації»

Регіональні новини »

2 роки чоловічої дружби: 16 мотопіхотний батальйон святкує день народження
17:43
Поліцейські вирішували сварку між забудовником та мешканцями дому на Шевченка, 73
17:43
Матері воїнів, загинули у зоні АТО розповіли про свої проблеми
17:43
Відомий правозахисник та психіатр роки проведені за колючим дротов вважає періодом свободи
17:43
Перша рима у лауреатки премії імені Панаса Мирного народилася, коли вона стрибала
17:43

Фотоподія »

Відео »

Через проблеми в «Укрспирту» блокується виробництво 30 тис. тонн кондитерської продукції

12 липня 2019

Асоціація виробників кондитерської, харчоконцентратної, крохмалепатокової продукції та кави «Укркондпром» закликає Уряд України та Державне підприємство Укрспирт негайно розблокувати відвантаження спирту підприємствам харчової галузі. Про це йдеться у відкритому листі-зверненні «Укркондпрому».

За інформацією, через колізію у законі та, відповідно, проблеми у роботі Укрспирту, частково паралізується робота десятка підприємств харчової промисловості. На разі, зафіксована зупинка виробництва 30 тисяч тон кондитерської продукції. Кондитерські підприємства вичерпали залишки спирту на складах і змушені призупиняти виробничі лінії та відмовлятися від виробництва значної частки асортименту продукції.

За словами президента асоціації Олександра Балдинюка, кондитерські підприємства використовують спирт як сировину під час виробництва цілої групи продукції (бісквіти, рулети, шоколадні цукерки та ін.), тому після зупинки відвантаження спирту з 1 липня 2019 року підприємства цю продукцію виготовляти не зможуть.

Таким чином виробники кондитерської продукції стали заручниками державного монополіста та правових колізій.
Балдинюк зауважив, що зупинка ліній з виробництва цілого ряду кондитерської продукції призведе до порушення умов вже підписаних підприємствами експортних контрактів на постачання продукції та необхідності сплачувати штрафні санкції за невиконання умов цих договорів.

© Авторські права на матеріали, розміщені на сайті Інформаційного агентства «RegioNews», що доступний в мережі Інтернет за адресою: www.regionews.ua належать ТОВ «Регіональні Новини». Передрук та будь-яке використання матеріалів сайту в повному або частковому об'ємі допускається виключно за умови публікації гіперпосилання на сайт www.regionews.ua. Тексти поширюються нa умовах ліцензії CC-BY-SA ТОВ "Регіональні новини", Інформаційне агентство "Регіональні новини" та Інформаційне агентство "RegioNews" не несуть жодної відповідальності за зміст і достовірність фактів, думок, поглядів, аргументів та висновки, які викладені у інформаційних матеріалах, опублікованих на сайті www.RegioNews.ua з посиланням на інші джерела інформації (телевізійні канали, радіостанції, друковані засоби масової інформації, інформаційні агентства, незалежні журналісти, інтернет-видання та інші інтернет-ресурси).