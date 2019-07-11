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Мартини є переносниками супербактерій

11 липня 2019

Австралійські вчені б'ють на сполох - мартини, які мігрують, по всій країні, поширюють небезпечні супербактерії, що стали стійкими до сучасних антибіотиків.

Сріблясті мартини є носіями бактерії E. coli, яка викликає інфекції сечовивідних шляхів, сепсис та інфекції крові.

На думку вчених, птахи можуть заражатися на смітниках, де вони поїдають відходи, наражаючи на небезпеку тварин і людей."Гадаю, що це є закликом до дії для всіх урядів і установ, які займаються утилізацією відходів. Лише спільними зусиллями ми зможемо вирішити цю проблему", - сказав Сем Абрахам фахівець з ветеринарної медицини.

Зазвичай люди заражаються не від самої пташки, а від її фекалій. Однак, ризик можна мінімізувати, якщо дотримуватись правил гігієни та мити руки.

Дослідження показало, що деякі бактерії, виявлені в фекаліях мартинів, були стійкими до таких антибіотиків, як цефалоспорини та фторхінолони.

Один зразок показав стійкість до карбапенемів. Їх вважають антибіотиками "останнього резерву", до яких звертаються, коли інші засоби вже не діють.

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